ДТП в Сакском районе: Двое погибших, трое пострадавших

ДТП унесло две жизни. Фото: ГУ МЧС по РК.

Сегодня в первой половине дня в Сакском районе Крыма произошло смертельно ДТП. После столкновения двух легковушек погибло два человека.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2105 и Peugeot Partner. Пострадали три человек, а водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте.

Авария произошла на автодороге Митяево - Трудовое.

Водителя Peugeot спасателям пришлось доставать из искореженного транспорта при помощи спецтехники. Чтобы не произошел взрыв, МЧСники смыли с дороги топливо и отключили аккумуляторы.

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