Жители Симферополя жалуются на неработающие валидаторы

Бесконтактная оплата проезда создает проблемы для жителей Симферополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эпицентром активности крымских пользователей социальных сетей на этот раз стал пост о нерабочих валидаторах. Система бесконтактной оплаты проезда в Крыму начала работать 1 сентября, но в Симферополе она, похоже, создает некоторые проблемы, сообщает ForPost.

Автор поста – жительница крымской столицы – негодует: водители автобусов и троллейбусов отключают валидаторы и за проезд оплату требуют наличными.

- Валидаторы были полностью отключены, обратилась к водителю, он достал терминал. Платеж не прошел (по словам водителя). Подозреваю, что сам терминал тоже был отключен, никаких признаков звуковых он не издавал, а экрана вовсе не было видно. Я оплатила наличкой, - возмутилась девушка и добавила, что устройство порой вообще не реагирует на карту.

У жителей Симферополя, знакомых с данной проблемой, новость вызвала бурю эмоций. Многие подтвердили слова возмущенной девушки, сказав, что валидаторы чаще выключены, чем включены. При этом люди уверены, что водители отключать терминалы оплаты проезда не имеют права.

- Слишком много возятся с этими частниками на ржавых «Эталонах», надо вводить штрафы за отключенные валидаторы, не поможет — уходите с маршрута! В Севастополе нет таких проблем. Везде ходят ЛиАЗы с кондиционерами, и валидаторы работают как швейцарские часы, - подчеркнул один из комментаторов.

Стоит отметить, что если валидатор выключен, а наличных с собой нет, поездка может быть бесплатной. Но нужно быть готовым к тому, что на некоторых маршрутах специальных устройств нет вообще. Во всех остальных случаях же они все работают исправно.

- Безналичная оплата проезда создает проблемы водителю — я не вижу, куда уходят деньги. Средства должна перечислять организация, в которой я работаю, на банковскую карту. Но пока толком ничего не понятно, система не отлажена, - объяснил водитель одной частной компании причину проблем работы валидаторов.

В Министерстве транспорта РК возникшую проблему оплаты обещали объяснить в ближайшем времени.

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