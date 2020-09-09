Заместитель главы Крыма Елена Романовская заболела коронавирусом

Сейчас самочувствие у вице-премьера хорошее. Фото с официального сайта министерства труда и социальной защиты республики

У вице-премьера республики Елены Романовской диагностировали COVID-19, сообщила она телеканалу «Крым24».

- Сейчас уже начат курс лечения, - сказала вице-премьер.

За сутки на полуострове зарегистрировали 52 случая коронавируса, из них 23 выявили при обращении за медицинской помощью. Четверо были выявлены среди контактных с заболевшими, а 25 - при скрининге здорового населения. Один человек за сутки скончался от коронавируса в Крыму.

Напомним, в Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1635 человек, из них под динамическим наблюдением на дому 125 человек. В стационарах - 1375 человек, изолировано в обсерваторы 135 человек.

С начала пандемии на полуострове выявили 2943 зараженных вирусом. Продолжают лечение 926 человек, уже выписали 1941 человек.

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