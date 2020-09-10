Температура воды в Крыму в Черном море 10 сентября 2020

Вода на западном побережье Крыма стала холоднее на градус. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая теплая вода на юге региона сейчас в Ялте – 25 градусов. В районе же Карадага, Феодосии, Алушты и Севастополя температура моря на градус ниже – 24 градуса.

На западном побережье синоптики фиксируют понижение температуры морской воды. Так, в Евпатории она составила 24 градуса, а в Черноморском она опустилась аж до 23 градусов.

Стала холоднее и на восточном побережье Крыма: в Керченском проливе температура воды опустилась с 25 до 24 градусов. Без изменений пока на Азовском море – 25 градусов.

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