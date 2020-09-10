Вакцина от коронавируса появится в Крыму до 1 октября

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Вакцина от коронавируса поступит в Крым до 1 октября. Об этом сообщила председатель комитета министерства здравоохранения Крыма Анна Рубель.

По ее словам, вакцинация от коронавируса должна проходить через месяц после вакцинации от обычного гриппа. Прививочная компания от COVID-19 проводится двукратно, с интервалом в три недели, подчеркнула Анна Рубель.

Напомним, что Россия – первая страна в мире, которая изобрела вакцину от нового вида вируса. 9 сентября началась третья фаза испытаний вакцины.

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