Крымские ученые опасаются искусственного вызова дождей на полуострове

В некоторых водохранилищах Крыма воды осталось меньше 18% Фото: Надежда ДАЦЮК

Эксперименты с искусственным вызовом дождей в Крыму могут быть опасными.

Как сообщил старший преподаватель географического факультета КФУ имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин, разовый эксперимент по искусственной стимуляции осадков – это норма, но неясно, как будет реагировать экосистема Крыма, если вызывать дожди на постоянной основе.

По словам Самохина, последнее научное издание о водном балансе полуострова выпустили около 50 лет назад, а данных, доступных на сегодня, недостаточно для точного прогноза.

Теоретически, поясняет эксперт «Интерфаксу», может быть нарушен баланс, если дожди сместить из горной в степную часть Крыма.

Напомним, что в 2020 году в Крыму настолько обмелели водохранилища, что в Симферополе и 39 населенных пунктах ввели графики подачи воды.

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