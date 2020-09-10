В Советском районе нелегально добывали воду из подземных источников. Фото: Геннадий Нараев / Facebook

В Советском районе за незаконную добычу подземных вод «хозяевам» трех скважин привлекли к административной ответственности.

- Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым во время рейдового обследования земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, установлены факты обустройства водозаборных скважин с целью добычи подземных вод для орошения сельскохозяйственных культур, без лицензий на право пользования недрами, - написал в своем Facebook руководитель ведомства Геннадий Нараев.

Он также добавил, что виновники должны будут выплатить штраф на сумму 9 тысяч рублей. Помимо этого, нарушителей обязали законсервировать скважины с последующим уничтожением.

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