В Крыму признали виновным погибшего в аварии на железной дороге водителя. Фото: Архив "КП"

Армянский городской суд РК вынес приговор погибшему в страшной аварии водителю. Его признали виновным в трагедии, повлекшей за собой смерть четырех человек. Заключение пока не вступило в законную силу.

Трагедия развернулась на севере Крыма в апреле 2018 года. На нерегулируемый железнодорожный переезд выехал автобус с 11 пассажирами, водитель которого, судя по материалам дела, не проверил свободности путей. Из-за этого транспорт столкнулся с тепловозом, движущимся в составе поезда Феодосия-Армянск. В аварии того дня погибли водитель и четыре пассажира, еще двое получили различные травмы.

С предъявленными обвинениями не согласился представитель со стороны умершего подсудимого, считая того невиновным в аварии. Служители Фемиды, изучив материалы дела и выслушав обе стороны, признали водителя виновным и прекратили уголовное дело из-за смерти подсудимого.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50