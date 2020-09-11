В Симферополе подорожали бензин и дизельное топливо

Цены на топливо выросли в разгар бархатного сезона Фото: Олег УКЛАДОВ

В крымской столице немного выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Как свидетельствуют данные «Крымстата», за последнюю неделю в Симферополе бензин марки АИ-95 и АИ-95 премиум подорожал на 0,17%. Также на 0,14% выросло в цене дизельное топливо.

Ранее топливо подорожало из-за повышения его стоимости на товарно-сырьевой бирже.

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