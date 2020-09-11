Эксперты считают, что перебрасывать воду из Дона в Крым дорого

В Крым дорого перебрасывать донскую воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перебрасывать по дну Азовского моря донскую воду в Крым – дорогое удовольствие, считают специалисты, поскольку такой способ водоснабжения жителей региона требует надежности.

- Пластмасса там нужна будет в таких количествах, каких вся Российская химическая промышленность не выпускает, - уточнил бывший директор Института водного хозяйства РАН Виктор Данилов-Данильян в эфире программы «Говорите правду» на Крым 24.

Для беспроблемного водоснабжения в Крыму стоит искать другие источники. По словам Данилова-Данильяна, необходимо рационализировать потребление имеющейся уже воды. Искать же воду можно не только под землей - можно и опреснять ее.

- Существуют экзотические предложения по части воды: добывать её из воздуха. Это можно делать или машинами типа кондиционеров. Но дорого стоит, это требует значительных затрат энергии. Можно собирать воду с поверхности ночью, когда конденсация естественная происходит, и поверхность там пластмассовая, - объяснил ученый и добавил, что поиск источников можно организовать вдоль Северо-Крымского канала, но положительный результат будет только спустя какое-то время.

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