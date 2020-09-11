Крымские власти предположили, что питающие водохранилища осадки выпадут не раньше декабря

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Крымчанам придется жить по графику подачи воды до весны. Такие прогнозы озвучил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым24».

По его словам, воды в водохранилищах, которые питают пострадавшие от засухи районе, стало на 60% меньше, чем в прошлом году.

Юрий Гоцанюк отметил, что Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены всего на 12% от проектной мощности.

- Чтобы не строить иллюзий, до марта действительно придется жить в таком режиме. Ситуация может измениться раньше. По многолетним данным, паводки приходятся на декабрь, февраль месяц. Так вот, если в декабре и феврале выпадут осадки, то мы сможем подать воду. Может, в январе, - сказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра, в ближайшее время в засушливых регионах не ожидается осадков. Если же они выпадут, то режим будет отменен.

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