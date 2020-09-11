Крымские эксперты назвали суммарный запас подземных вод в регионе

В Крыму суммарный запас подземных вод превышает миллион кубометров в сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму суммарный запас подземных вод превышает миллион кубометров в сутки. При целесообразном пользовании истощения водоносных горизонтов не будет.

- На сегодняшний момент утвержденные прогнозные ресурсы составляют порядка 1,2 миллиона кубометров в сутки. Запасы составляют чуть меньше – 1,048 миллиона кубометров, - уточнила руководитель республиканской государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Марина Тищенко в эфире телеканала Крым 24.

По ее словам, даже в столь засушливый год уровень подземных вод находится в пределах средних многолетних величин.

- Подземной водой Крым обеспечен, другой вопрос – проблемы с качеством, - подчеркнула Тищенко.

На данный момент для бурения новых скважин в Симферопольском и Черноморском районах проводится геологическая разведка.

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