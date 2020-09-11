Вице-премьер Крыма Кабанов о своем заболевании коронавирусом: «Абсолютное вранье»

Евгений Кабанов прокомментировал слухи о своем заболевании. Фото: Евгений Кабанов/Facebook

Один из крымских телеграм-каналов сообщил, что вице-премьер республики Евгений Кабанов, который курирует в Крыму строительную отрасль, заразился коронавирусом. Сам Кабанов опроверг эту информацию.

- Абсолютное вранье. Действительно, в последнее время в Совете министров выявляли ряд случаев заболеваний. Поэтому ограничил общение с людьми, - заявил он телеканалу «Крым 24»

Сегодня чиновник продолжает работать удаленно и проводит совещания по видеосвязи.

Следует напомнить, что накануне другой вице-премьер Крыма Елена Романовская, которая является министром труда и социальной защиты, заявила о заражении коронавирусом. Сегодня она проходит лечений в 7-й городской больнице.

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