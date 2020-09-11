В Судаке трассу из-за съемок фильма не откроют еще 5 недель. Фото: официальный сайт Минтранса Крыма.

В Судаке продлили ограничения движения транспорта из-за съемок фильма. Проезд будет закрыт с утра и до обеда, а также после обеда и до вечера.

На дороге Судак-Миндальное-Солнечная Долина – то есть на перекрестке трасс на озеро Бугаз и маяк на мысе Маганом – с 15 сентября по 16 октября перекроют автотрассу. В основном движение будут ограничивать с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, объехать можно будет только по грунтовой дороге.

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