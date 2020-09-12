В Симферополе обновили карту расположения резервных баков с водой для жилого сектора

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе обновили карту размещения баков с водой в жилом секторе.

- Сотрудниками администрации города совместно с жителями проведена работа по корректировке мест размещения резервных емкостей в частном секторе и во дворах многоквартирных домов. С местами дислокации емкостей во дворах МКД и частном секторе можно ознакомиться на интерактивной карте, – уточнили в пресс-службе администрации Симферополя.

Ранее глава администрации города Елена Проценко заявила, что полностью заполнять водой все баки, установленные в жилых микрорайонах города, не планируется.

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