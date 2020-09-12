Два человека с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

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В Крыму за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Общее число умерших с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в республике достигло 38 человек.

В Минздраве также добавили, что под меднаблюдением находится 2016 человек, из них на дому – 398 человек, в стационарах - 1432 человека, изолировано в обсерваторы – 186 человек.

За 11 сентября в Крыму обнаружили 69 человек с коронавирусом.

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