Жители поселка под Ялтой пожаловались на сброс строительного мусора прямо на кладбище

Фото: "Подслушано Ялта"/Светлана Осипова/"Вконтакте"

Жители поселка Бекетово под Ялтой пожаловались, что самосвалы вывозят и сгружают строительный мусор прямо на местном кладбище. Жалобу разместила в соцсетях местная жительница.

Светлана Осипова предположила, что мусор везут со стройки около отеля «Мрия». - На законные возмущения местных жителей поселка и людей, чьи родственники похоронены на кладбище - водители отвечают, что им якобы разрешили в Ялтинской администрации. Никаких бумаг, естественно, не показывают, - сообщает Светлана. - Очень надеемся, что широкая огласка, привлечение общественности и правоохранительных органов позволить остановить этот беспредел, так же как его остановили в Байдарской долине и других поселках.

Осипова также уточнила, что 31 августа в администрации Ялты приняли постановление о проведении работ по планировке земельного участка под места захоронения на поселковом кладбище. Однако вместо «планировки» местные жители пока получили сброс мусора.

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