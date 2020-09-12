Из-за пандемии медиков «скорой помощи» Крыма перенаправляют на ЮБК

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Республиканский центр медицины катастроф перенаправил сотрудников «скорой помощи» на ЮБК, где во время курортного сезона был дефицит медиков.

- Благодаря COVID-19 мы отработали схему переброса бригад по Крыму. То есть из областей с меньшим количеством вызовов, например, из Джанкоя, Красноперекопска, мы перебрасывали бригады на Южный берег Крыма, - сообщила замдиректора Центра Галина Буглак в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, сотрудникам снимали жилье. Так, в Ялту приезжали даже специалисты из отдаленного Черноморского района.

Также Буглак уточнила, что в Центре каждый день проверяют качество вызова бригад во всех муниципалитетах Крыма. Если специалисты не успевают отработать все вызовы в определенном регионе, то туда перебрасывают сотрудников из другого муниципалитета.

Замдиректора Центра добавила, что количество бригад скорой помощи увеличилось за последние полтора года со 142 до 150.

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