В Симферополе обновили графики подачи воды

Фото: Архив "КП"

В Симферополе скорректировали графики подачи воды в некоторых районах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Если ранее большинство районов получали воду с 7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00, то теперь график подачи изменился: с 6.00 до 09.00 и с 18.00 до 21.00.

Также в администрации предупредили, что возможны перебои с водоснабжением, а также сниженное давление. С более подробными графиками подачи можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что ситуация с засухой в Крыму усугубляется. Симферопольское, Аянское, Партизанское водохранилища наполнены на 12% от проектной мощности. Это на 60% меньше, чем в прошлом году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50