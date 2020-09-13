В Алупке с 14 сентября начнет работать детский сад. Фото: Иван Имгрунт / Facebook

В Алупке свои двери для малышей распахнет ранее признанный аварийным детский сад. После всех экспертиз и доводов руководства Ялты суд признал его безопасным.

- Учебный процесс для детей будет организован с учетом решения суда и соблюдения всех требований, - подчеркнул глава администрации Иван Имгрунт в своем Facebook.

Но, по словам Имгрунта, вход на цокольные этажи пока закрыт - детский садик все-таки нуждается в реконструкции. Проектно-сметную документацию на ремонт создадут до конца этого года.

- Сами работы планируем начать в следующем году, - уточнил он.

Напомним, ранее жители Алупки обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть местный детский сад. Его без должной экспертизы признали аварийным, не предоставив при этом родителям никакой альтернативы. Видео с просьбой распространили в соцсетях, весть дошла до администрации Ялты, которая пообещала разобраться с проблемой.

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