Бывшая глава администрации Симферополя снова стала депутатом парламента Крыма

Фото: Пресс-служба Госсовета РК

Экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко вновь стала депутатом Госсовета Крыма. Ее кандидатуру утвердили после прошедших 13 сентября довыборов, сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

- Признать избранным депутатом Государственного совета Маленко Наталью Федоровну, – сообщил Малышев.

Наталья Маленко выдвигалась как депутат от Гвардейского одномандатного округа Симферопольского района. Явка составила 21,29%. Наталья Маленко получила 9 434 голосов (72,22%).

Напомним, Маленко занимала должность главы администрации Симферополя с декабря 2018 года по сентябрь 2020-го.

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