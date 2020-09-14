В краны симферопольцев попала жидкость из выгребных ям

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В многоэтажках Симферополя завершена промывка систем холодного водоснабжения и систем фильтрации. Об этом сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

- В пятницу вечером мы промыли последние адреса. К сожалению, периодически из труб водоводов происходят выбросы. Утром промыли фильтр, он был чистым, а к вечеру опять подогнало поток грязной воды. В состоянии промывки фильтров мы будем находиться практически постоянно, - пояснил руководитель предприятия.

При фильтрации сбрасывается вода, но уйти от этого пока невозможно, отмечает Владимир Баженов.

По словам руководителя главы «Вода Крыма», более критичная ситуация сложилась на улице Чонгарской. Жители домов в этом районе стали жаловаться, что из кранов полились нечистоты. Оказалось, что была нарушена целостность водоводов, и в систему попало содержимое выгребных ям.

Владимир Баженов рассказал, что подачу воды на Чонгарской отключили. Проблему обещают устранить до конца дня.

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