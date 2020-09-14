На Украине озвучили сумму убытков, которые принесла «потеря Крыма»

По меркам Киевских властей, ущерб составляет один триллион гривен Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По подсчетам так называемой прокуратуры АРК, убытки за «потерю Крыма» составляют 2,6 триллиона рублей.

Как отмечает глава ведомства Гюндуз Мамедов, по предварительным данным материалов уголовных производств, только по полуострову убытки превышают один триллион гривен (2,6 триллиона рублей).

Напомним, дело о «потере Крыма» на Украине до сих продолжает вести Государственное бюро расследований.

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