Власти Симферополя переходят на удаленную работу с местными жителями

Прием граждан также приостановили структурные подразделения горадминистрации. Фото: Архив "КП"

Ухудшение эпидемиологической обстановки повлияло на работу мэрии Симферополя: прием людей временно приостановили, а сотрудников обязали ходить в масках.

- Обращения граждан и организаций принимаются только в письменном и электронном виде, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Личный прием граждан также приостановят руководители отраслевых структурных подразделений. Все вопросы же жителям крымской столицы предлагают решать в телефонном режиме.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Симферополя.

Напомним, 22 августа власти крымской столицы усилили профилактические меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, закрыли ночные клубы и детские игровые комнаты, а также сократили количество сеансов в кинотеатре на 50%.

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