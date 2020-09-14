Власти Симферополя переходят на удаленную работу с местными жителями

Прием граждан также приостановили структурные подразделения горадминистрации.
Фото: Архив "КП"
Ухудшение эпидемиологической обстановки повлияло на работу мэрии Симферополя: прием людей временно приостановили, а сотрудников обязали ходить в масках.
- Обращения граждан и организаций принимаются только в письменном и электронном виде, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Личный прием граждан также приостановят руководители отраслевых структурных подразделений. Все вопросы же жителям крымской столицы предлагают решать в телефонном режиме.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Симферополя.
Напомним, 22 августа власти крымской столицы усилили профилактические меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, закрыли ночные клубы и детские игровые комнаты, а также сократили количество сеансов в кинотеатре на 50%.
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