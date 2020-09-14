В поселке под Феодосией отдыхающих развлекали нелегальным аттракционом

Нелегальный аттракцион в поселке под Феодосией нашли во время проверки пляжей. Фото: официальный сайт Минкурортов Крыма.

В этом сезоне отдыхающих на пляже в поселке Береговое под Феодосией развлекали полетами над побережьем. Только аттракцион в виде параплана, привязанного к опорам, оказался нелегальным. Да и сама конструкция доверия не внушала, сообщает ForPost.

Сотрудники Минтура Крыма узнали о карусели только под конец курортного сезона: «параплан» не был внесен в схему пляжа и работал без должной документации и согласования с администрацией Феодосии.

Хозяина нелегального аттракциона – предпринимателя Александра Васильева – оштрафовали на 15 тысяч рублей. Вот только сколько он уже успел заработать на нем – остается загадкой.

На данный момент опасный аттракцион убрали, но восстановят ли его в следующем году – покажет время.

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