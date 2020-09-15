Температура воды в Крыму в Черном море 15 сентября 2020

Самое теплое море на юге полуострова сейчас в Ялте – там вода прогрелась до 25 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в Ялте – там вода прогрелась до 25 градусов. На градус холоднее в районе Карадага, Феодосии и Алушты – 24 градуса. В Севастополе же температура морской воды варьируется от 22 до 24 градусов.

На западном побережье полуострова море местами потеплело. Так, в Черноморском вода прогрелась до 23 градусов. Без изменений остается температура моря в Евпатории – те же 23 градуса.

Особых температурных изменений синоптики не фиксируют на восточном побережье Крыма. Так, в Азовском море вода прогрелась до 24 градусов, в Керченском проливе – до 23 градусов.

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