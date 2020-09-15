Крымская канатка на Ай-Петри попала в топ-9 самых впечатляющих фуникулеров России

На Ай-Петри можно добраться по воздуху.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Появился рейтинг «воздушных мостов» страны, который составили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опрашивая пользователей соцсетей
- Большинство туристов впечатлили канатные дороги на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае. Другой группе опрошенных больше понравилось спускаться и подниматься на канатке Мисхор — Ай-Петри в Крыму, - сообщили аналитики. «Бронзу» получили две канатные дороги в Геленджике, которые расположены на расстоянии примерно 1,7 км друг от друга и поднимают туристов до вершины Маркотхского хребта.
Топ-9 самых эффектных фуникулеров России (сколько опрошенных пользователей соцсетей отдали предпочтение)
Красная Поляна, 39.3%
Мисхор - Ай-Петри, 26.98%
Геленджик, 9.09%
Москва, 5.87%
Приэльбрусье, 5.28%
Нижний Новгород, 4.99%
Домбай и Архыз, 4.99%
Пятигорск и Кисловодск, 2.93%
Уфа, 0.59%
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