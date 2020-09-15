В Симферополе через две недели распахнет свои двери новый медцентр имени Семашко

В Симферополе откроют больницу имени Семашко на 480 больных коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Симферополе через две недели для больных пневмонией и коронавирусом свои двери распахнет новый многофункциональный центр имени Семашко. Он рассчитан на 480 коек.

- Центр нужен, чтобы не было необходимости закрывать другие лечебные учреждения на территории Республики Крым. Мы от этой практики однозначно уходим, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперштаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Медцентр имени Семашко принимать пациентов мог уже в апреле – тогда общая готовность объекта составляла 99%. Открывать больницу собирались несколько раз – последнее анонсирование было в июле этого года.

Напомним, создание новой больницы началось в сентябре 2017 года. Медцентр разместился на площади в 11 тысяч квадратных метров.

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