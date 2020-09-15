Симферопольское водохранилище достигло критического уровня обмеления. Фото: Михаил ПАТЛИС

Из Симферопольского водохранилища взять больше 34 тысяч кубометров уже невозможно – водоем достиг критической отметки обмеления. Понизили забор воды в Партизанском водохранилище до 9,8 тысяч кубометров.

- За истекшие сутки подали 122 тысяч кубометров. «Раскручено» полностью Аянское водохранилище, оттуда подается не более 1,4 тысяч кубометров в сутки, - сообщил на оперативном штабе по проблеме с водоснабжением гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Он также подчеркнул, что до верхних этажей некоторых многоквартирных домов Симферополя вода по трубопроводу не дойдет. Это касается, в основном, района Петровских скал.

- Для жителей тех районов - только подвоз, только подъем воды. Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять, - объяснил Баженов.

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