От Северо-Крымского канала протянут водовод на восток полуострова

Фото: Михаил Храмов / Facebook

В Крыму построят водовод от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи. Смету проекта одобрила Главгосэкспертиза России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в канал планируется сбрасывать воду, которая будет поступать в населенные пункты восточного Крыма.

Водовод протяженностью 93 километра пройдет через село Владиславовка Кировского района, а также насосную станцию в районе водохранилища Станционное. Далее трубы протянут к водопроводным очистным сооружениям в Керчи. Расчетная пропускная способность - 89 тысяч кубометров в сутки.

В рамках проекта также планируют построить дороги для промышленного транспорта вдоль водовода.

Запуск объекта позволит обеспечить водоснабжение одного из наиболее вододефицитных регионов Крыма, отметили в Главгосэкспертизе.

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