Коронавирус набирает обороты: в Крыму за неделю обнаружили около 300 очагов

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В Крыму за неделю обнаружили 296 очагов коронавирусной инфекции. Больше всего зараженных, по данным крымского Роспотребнадзора, обнаружили в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.
- За последнюю неделю зафиксировано 296 новых очагов новой коронавирусной инфекции. Из них 94% - это очаги с одним случаем. Сегодня с отрицательной динамикой идет Ялта, однако с ростом идут три региона - Симферополь, Бахчисарайский и Кировский районы. Это регионы, где наблюдается максимальный уровень заболеваемости, - сказала глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Глава ведомства попросила руководителей муниципальных органов усилить контроль за соблюдением мер безопасности.
В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов призвал власти в муниципалитетах республики увеличить регулярность проведения дезинфекции в жилом фонде.
По словам Аксенова, такие меры помогли «избежать взрывного заражения в Ялте при наличии огромного количества курортников».
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