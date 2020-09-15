В «Крымтроллейбус» приехали 30 новых автобусов для городов республики

В ГУП РК «Крымтроллейбус» приехали 30 новеньких автобусов. Фото: Надежда ДАЦЮК

На госпредприятие «Крымтроллейбус» доставили 30 новых автобусов марки «Кавз». Всего компания должна получить 220 единиц техники.

- Из них 70 автобусов большого класса и 150 автобусов среднего класса, - уточнили в пресс-службе госпредприятия.

Новые автобусы будут обслуживать маршруты в Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Ялте, Кировском и Красногвардейском районах, Бахчисарае и Феодосии.

Транспорт оснастили кондиционерами и камерами видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС, а также сделали комфортным не только для обычных пассажиров, но и для инвалидов.

Напомним, госпредприятие «Крымтроллейбус» начало обновлять подвижный состав в 2016 году. До конца 2020-го планируется заменить не менее 57% техники.

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