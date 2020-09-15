Аксенов оценил предложение Киева о подаче воды в Крым

Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы РК.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал МИД Украины за их условие, по которому официальный Киев готов возобновить поставку воды на полуостров. Речь идет о «возвращении» Крыма во состав Украины.

- Проблема решится только после того, как Украина освободится от оккупационного режима, который сегодня правит соседней страной, – сообщил Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, все организаторы водной блокады будут привлечены к уголовной ответственности. При этом системные решения, которые позволят Крыму раз и навсегда закрыть проблему дефицита воды, будут найдены, полагает Аксенов.

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