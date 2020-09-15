Симферополь занял первое место в рейтинге регионов с самым большим числом заражений COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом фиксируется в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за последние семь дней количество очагов новой коронавирусной инфекции увеличилось до 296. Специалисты Роспотребнадзора выделили три региона республики, в которых наблюдается постоянный рост заражений COVID-19, сообщает ForPost.

В список городов и районов, где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, вошли Симферополь, Бахчисарайский и Кировский район. В то же время в Ялте, где в свое время был пик заражаемости, врачи сейчас фиксируют снижение числа инфицированных коронавирусом пациентов.

По словам руководителя регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, очаги рождаются там, где перестают соблюдать меры предосторожности. Решением проблемы Пеньковская считает МУП-контроль работы предпринимателей. Это поможет Крыму миновать новую волну распространения коронавируса.

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