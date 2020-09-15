В Крыму Роспотребнадзор закрыл почти полсотни объектов из-за COVID-19

В Крыму Роспотребнадзор за три месяца закрыл почти полсотни объектов из-за COVID-19. Фото: Архив "КП"

Крымское отделение Роспотребнадзора за три месяца закрыло около 50 объектов на 30-90 дней. Все мероприятия, начатые еще в июле, продолжаются до сих пор.

- Часть материалов у нас находится в судах. Продолжаем ту же практику по рассмотрению материалов муниципального контроля по передаче в суд по принятию (решения по) приостановлению деятельности объектов. С июля таких приостановлений – 48. И эту работу мы будем продолжать, - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская во время утреннего заседания оперштаба.

Она добавила, что все туристы, пересекающие госграницу, обязаны либо по прилету предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, либо в течение трех дней сдать анализы, если справки при себе нет. В противном случае их привлекут к административной ответственности.

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