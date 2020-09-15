Жителю Крыма грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование дочери

В Симферополе местный житель насиловал свою дочь на протяжении полутора лет. Фото: Архив "КП"

В Симферополе под суд пойдет местный житель за изнасилование несовершеннолетней дочери. Горе-отец издевался над девочкой больше полутора лет.

В первый раз 35-летний мужчина надругался над девочкой в июне 2018 года, когда ей было только 11 лет. Изнасилования происходило тогда, когда малышка оставалась наедине с мужчиной. Ужасающие подробности всплыли на поверхность в январе 2020 года.

Во время расследования выяснилось, что ребенок рассказывать об издевательствах отца боялся. Мужчину задержали, в содеянном он сознался, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму.

Материалы дела передали в суд. Горе-отцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

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