На горе Митридат в Керчи найден древний христианский некрополь

Фото: Архив "КП".

В восточной части четвертого яруса Митридатской лестницы археологи нашли массовые захоронения. На площади 100 квадратных метров было расчищено и исследовано 27 погребений.

Захоронения являются христианскими и датируются в пределах 11-12 веков.

- Весь материал готовится для исследования антропологами, которые установят пол и возраст всех погребенных, - сообщили КП-Крым в Восточно-Крымском Историко-культурном музее-заповеднике. - После антропологических исследований останки будут перезахоронены.

Все находки, обнаруженные во время раскопок, будут переданы в фонды Историко-культурного музея Керчи.

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