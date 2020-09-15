Жителям Симферополя, в чьи краны хлынули нечистоты, вернули чистую воду

Еще вчера в кранах симферопольцев текла жидкость из выгребных ям Фото: Архив "КП"

В микрорайонах Симферополя восстановили водоснабжение после того, как в водопровод попали нечистоты из выгребных ям, сообщили КП-Крым в пресс-службе госпредприятия «Вода Крыма».

В работах были задействованы четыре единицы техники и ремонтная бригада из семи человек.

- На время устранения аварии водоснабжение района было ограничено. Осуществлялся подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом, - отметили в пресс-службе.

После устранения утечек водовод был промыт, а водоснабжение микрорайона восстановлено.

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