Жителям Симферополя, в чьи краны хлынули нечистоты, вернули чистую воду

Еще вчера в кранах симферопольцев текла жидкость из выгребных ям
Фото: Архив "КП"
В микрорайонах Симферополя восстановили водоснабжение после того, как в водопровод попали нечистоты из выгребных ям, сообщили КП-Крым в пресс-службе госпредприятия «Вода Крыма».
В работах были задействованы четыре единицы техники и ремонтная бригада из семи человек.
- На время устранения аварии водоснабжение района было ограничено. Осуществлялся подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом, - отметили в пресс-службе.
После устранения утечек водовод был промыт, а водоснабжение микрорайона восстановлено.
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