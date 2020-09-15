В аэропорту Симферополя строительство новой полосы идет полным ходом

Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Симферополя сможет принимать дальнемагистральные самолеты. Фото: Архив "КП"

В аэропорту Симферополя продолжается строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она заменит старую, использующуюся с 1960-х годов, и станет основной, поскольку за счет своего покрытия сможет принимать дальнемагистральные самолеты типа Boeing-747 и Аirbus А330.

- На данном объекте выполнено практически 85 процентов верхнего покрытия – забетонировано. Идет удлинение взлетно-посадочной полосы на 500 метров, - уточнил представитель подрядчика, главный инженер Николай Корицкий, слова которого приводит Крымская газета.

Общая протяженность новой полосы составит 3200 метров, ширина вместе с обочинами – 60 метров. Безопасная зона, добавил специалист, для воздушных судов составит 90 метров от ее края.

Строкой взлетно-посадочной полосы занимается ООО «Петро-Хэхуа». В начале лета подрядчик отставал в освоении средств на 2 миллиарда рублей, однако на текущий момент график нагнали. К стройке привлекли больше 700 строителей.

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