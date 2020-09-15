В Симферополе и Севастополе 16 сентября частично отключат электричество

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя несколько часов не будет электротока, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00

ул. Баррикадная, 50-96 (чет), 49-55 (нечет);

ул. Красных Зорь, 2-22 (чет);

пер. Соколиный, 8-10 (чет), 28-30а (чет),1-33 (нечет); ул. Соколиная, 40-54(чет), 45-59(нечет);

ул. Шевченко, 38-68 (чет), 23-59 (нечет);

пер. Баррикадный, 3-7 (нечет);

ул. Баррикадная/60 лет Октября, 98/16

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.30 до 17.00

село Фронтовое: ул. Механизаторов 2-8 (чет); 1-9 (нечет),13; ул. Солнечная 2-8 (чет); 1-7 (нечет); ул. 345 дивизии 36,37,44

село Пироговка: ЗАО «Южное горно-строительное управление»; пер. Горина 7-15 (нечет); ул. Пальметная 2-36(чет); 11-В,1-15 (нечет),39; ул Угловая 6, 3, 5; ул. Урожайная 2-а,2-б,2-24 (чет),28-32 (чет); 1-23 (нечет),29,37; ул. Рабочая 2-20 (чет); 1-21 (нечет); 1-А; ул. Льва Толстого 2-24 (чет); 1-15 (нечет); ул. Озерная 2-12 (чет); ул. Пирогова 5,17,39; пер. Сельский 2; 1-3; ул.Тенистая 2-а,2,6; ул. Урожайная 22-а; пер. Озерный 4-12 (чет)

с 8.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 15-В,15-35(нечет);

ул. Николая Музыки 9,78-А,82

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