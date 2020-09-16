Погода в Крыму на 16 сентября: сухо и тепло до +30

Когда море штормит, то нужно быть очень осторожным. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября на Крымском полуострове в западных, центральных и южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до 30°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

Температура воды в Черном море не опускается ниже + 23°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50