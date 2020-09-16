Температура в Крыму в Черном море 16 сентября 2020

Самую низкую температуру морской воды фиксируют местами в Севастополе – 22 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в Ялте – там вода прогрелась до 25 градусов. На градус холоднее в районе Карадага, Феодосии и Алушты – 24 градуса. Самую низкую температуру морской воды фиксируют местами в Севастополе – 22 градуса.

На западном побережье особых температурных изменений нет. И в Черноморском, и в Евпатории море сохраняет 23 градуса.

Температура морской воды в Азовском море по-прежнему составляет 24 градуса. В Керченском проливе на градус прохладнее – 23 градуса.

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