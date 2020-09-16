В Крыму за сутки коронавирус диагностировали у 75 человек

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Коронавирус в Крыму за сутки подтвердили у 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в РК зарегистрировали 3 416 человек с коронавирусом. Выздоровели за весь период 2170 человек, из них 37 - за последние сутки.

Также в Минздраве сообщили, что за сутки один пациент с COVID-19 скончался. С начала развития пандемии от коронавируса в Крыму умерли 43 человека.

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