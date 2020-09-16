В Крыму развернули больше тысячи коек для лечения коронавирусных больных

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В Крыму резко увеличилось количество больных коронавирусом. В связи с этим в министерстве здравоохранения Крыма развернули 1208 коек для лечения инфицированных covid-19. Bз них 252 койки развернуты в течение последних двух недель.

- 146 коек обеспечены аппаратами для проведения искусственной вентиляции легких. В медицинские учреждения поставлено три аппарата ЭКМО, три автомобиля скорой медицинской помощи с усиленными мерами защиты и пять боксированных носилок для транспортировки потенциально инфицированных или инфицированных лиц, два передвижных цифровых рентгенаппаратов и иное необходимое медицинское оборудование, - сообщила первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина.

По ее словам, в медучреждениях есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, антисептиков и препаратов, которыми рекомендуют лечить коронавирус.

Чиновник не исключила, что количество коек будет дополнительно увеличено из-за роста количества зараженных коронавирусом.

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