Ответ на активность США: В Крым прибыли гаубицы МСТА–Б

Для усиления защиты в Крым Минобороны России поставило гаубицы 2А65 МСТА–Б. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для усиления защиты Минобороны России поставило в Крым гаубицы 2А65 МСТА–Б. Орудия для поражения цели могут использовать не только обычные снаряды, но и контролируемые боеприпасы с лазерным наведением.

Подобного рода снаряды способны попасть в любую точку на расстоянии в десятки километрах. Цель для них назначают беспилотники «Орлан-30». Ранее «дуэт» боеприпасов и беспилотников зарекомендовал себя во время проверки в Сирии. Помимо этого, «Орлан-30» пошел на «отлично» учения «Центр-2019».

- Раньше необходимо было наличие поблизости от цели наводчика. Далеко не всегда это возможно, особенно если объект в тылу противника. Нельзя «подсветить» лазером и корабль, когда он вдали от берега. Теперь же на опасное задание можно послать беспилотник с ЛЦУ: ему не помешают наземные препятствия и рельеф местности, - объяснил военный эксперт Дмитрий Болтенков, слова которого приводят Известия.

Крым наращивает боевую мощь из-за растущей активностью США и НАТО, подчеркнул вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50