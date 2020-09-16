В Крыму до октября продлили запрет на посещение лесов

Минэкологии Крыма продлили запрет на походы в лес из-за высокой пожароопасности. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму из-за высокой пожароопаности продлили запрет на посещение лесов до октября. В лесную местность также запрещен въезд на машинах.

Посещение лесов жителями и гостями полуострова Министерство экологии и природных ресурсов Крыма ограничило еще на 21 день. На данный момент специалисты ведомства проводят ряд мероприятий, в том числе патрулирование лесной местности, с целью предупреждения пожара.

Напомним, посещать леса запретили еще 30 марта из-за высокого риска возникновения возгорания. На 16-18 сентября специалисты прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

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