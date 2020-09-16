Когда МФЦ снова начнут принимать документы граждан

Сейчас граждане могут зайти на сайт МФЦ, взять талон и прийти за услугой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многофункциональные центры опять начнут принимать документы после перерыва, сообщила директор ГБУ РК «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам Макаровой, сейчас центры работают в таком же режиме, как и во время карантина.

- В территориально обособленных подразделениях мы не ведем прием из-за того, что мы переведены на предварительную запись. Перевод ТОСП планируется на середину октября. Большинство граждан по статистике ездят в МФЦ в города Крыма, - отметила директор.

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