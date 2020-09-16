В Сакском районе ребенок попал под колеса микроавтобуса

В Сакском районе под машину попал семилетний ребенок. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сакском районе ребенок выскочил на проезжую часть прямо под колеса микроавтобуса. Он получил травму головы и переломы обеих бедренных костей.

Трагедия развернулась вечером 15 сентября в Сакском районе. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму, водитель на машине марки Ford Transit ехал по трассе Охотниково – Митяево. Семилетний ребенок играл около дороги, затем неожиданно выскочил на проезжую часть прямо под колеса ехавшего микроавтобуса.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом обеих бедренных костей. По факту ДТП проводится проверка.

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