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В Сакском районе ребенок попал под колеса микроавтобуса

Семилетний пострадавший неожиданно выскочил на проезжую часть прямо под машину
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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В Сакском районе под машину попал семилетний ребенок.

В Сакском районе под машину попал семилетний ребенок.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сакском районе ребенок выскочил на проезжую часть прямо под колеса микроавтобуса. Он получил травму головы и переломы обеих бедренных костей.

Трагедия развернулась вечером 15 сентября в Сакском районе. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму, водитель на машине марки Ford Transit ехал по трассе Охотниково – Митяево. Семилетний ребенок играл около дороги, затем неожиданно выскочил на проезжую часть прямо под колеса ехавшего микроавтобуса.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом обеих бедренных костей. По факту ДТП проводится проверка.

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