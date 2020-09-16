В Симферополе водитель маршрутки оскорбил ребенка из многодетной семьи. Фото: Куртмуллаева Севиль / Facebook

Эпицентром активности крымских пользователей соцсетей на этот раз стал пост о грубости водителя маршрутки в адрес ребенка.

По словам автора поста, мужчина при предъявлении девочкой документа на бесплатный проезд обозвал ее, а после «покрыл трехэтажным матом» маму оскорбленной пассажирки, когда та подошла разобраться. Инцидент произошел в Симферополе на улице Балаклавской.

- С каких пор водители маршруток так оборзели, что позволяют себе хамское отношение к многодетным семьям? - негодует автор поста, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Комментаторы разделили позицию автора.

- Почему дети должны испытывать стресс из-за того, что имеют право не бесплатный проезд? – возмущается один из пользователей соцсетей.

Негодующие местные жители обратились к главе администрации крымской столице Елене Проценко с просьбой разобраться в ситуации.

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