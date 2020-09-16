В Черное море зашел корабль военно-морского флота США

Фото: marinetraffic.com

В Черном море зафиксировали американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

Как сообщили в Twitter шестой флот ВМС США, судно перемещается на север, чтобы начать «обычные морские операции».

- Шестой флот регулярно работает в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров в регионе, - сообщили в Военно-морских силах страны.

Кроме того, в Черное море направился еще один военный американский эсминец – «Рузвельт» с ракетным оружием. Сообщается, что в акватории будет проводиться совместная операция с союзниками НАТО «по обеспечению безопасности».

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